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Город Бизнес Общество Признание и Влияние До объявления результатов премии «Фонтанки» осталось шесть дней

До объявления результатов премии «Фонтанки» осталось шесть дней

Финалисты уже получили более 80 тысяч голосов

439
4 комментария
Источник:

Меньше недели осталось до подведения итогов премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2024 году. И тогда мы узнаем, как распределились голоса и кто из финалистов заслужил признание читателей «Фонтанки».

До 11 декабря вы еще можете выбрать победителя среди ТОП-100 компаний, которые прошли в финал благодаря активности наших читателей, а также оценке экспертного совета. Для этого зайдите на сайт премии, авторизуйтесь, и отметьте одного из 10 в каждой номинации — самого достойного награды. И помните, каждый голос имеет значение!

В этом году вы можете проголосовать за компании, учреждения и проекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по 10 номинациям:

  • Работодатель года

  • Сделано в СПб и ЛО

  • Учебное заведение года

  • Сервис года для животных

  • Загородный отдых года

  • Детский центр года

  • Магазин года

  • Онлайн сервис года

  • Стартап года

  • Проект года

Премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» — это наш способ выразить благодарность тем компаниям, кто производит качественные товары, предоставляет качественные услуги и развивает свой бизнес в непростых условиях.

Всех финалистов мы ждем на торжественном награждении, которое пройдет 12 декабря в Главном штабе Эрмитажа. Ведущим церемонии в этом году станет известный шоумен и комик Дмитрий Хрусталев.

Следите за новостями на сайте премии, а также в специальном разделе на «Фонтанке.ру».

Партнеры премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2024 году:

  • Почта России;

  • Холдинг «Евроинвест Девелопмент» (партнёр номинации «Стартап года»);

  • ВсёСмарт (партнёр номинации «Детский центр года»).

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Комментарии
4
169991062
32 минуты
давно пора ! А то накипело уже...
Гость
37 минут
А давайте премию на комменты разыграем
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