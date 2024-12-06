До объявления результатов премии «Фонтанки» осталось шесть дней

Меньше недели осталось до подведения итогов премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2024 году. И тогда мы узнаем, как распределились голоса и кто из финалистов заслужил признание читателей «Фонтанки».
До 11 декабря вы еще можете выбрать победителя среди ТОП-100 компаний, которые прошли в финал благодаря активности наших читателей, а также оценке экспертного совета. Для этого зайдите на сайт премии, авторизуйтесь, и отметьте одного из 10 в каждой номинации — самого достойного награды. И помните, каждый голос имеет значение!
В этом году вы можете проголосовать за компании, учреждения и проекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по 10 номинациям:
Работодатель года
Сделано в СПб и ЛО
Учебное заведение года
Сервис года для животных
Загородный отдых года
Детский центр года
Магазин года
Онлайн сервис года
Стартап года
Проект года
Премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» — это наш способ выразить благодарность тем компаниям, кто производит качественные товары, предоставляет качественные услуги и развивает свой бизнес в непростых условиях.
Всех финалистов мы ждем на торжественном награждении, которое пройдет 12 декабря в Главном штабе Эрмитажа. Ведущим церемонии в этом году станет известный шоумен и комик Дмитрий Хрусталев.
Следите за новостями на сайте премии, а также в специальном разделе на «Фонтанке.ру».
Партнеры премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2024 году:
Почта России;
Холдинг «Евроинвест Девелопмент» (партнёр номинации «Стартап года»);
ВсёСмарт (партнёр номинации «Детский центр года»).