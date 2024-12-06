До объявления результатов премии «Фонтанки» осталось шесть дней

Меньше недели осталось до подведения итогов премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2024 году. И тогда мы узнаем, как распределились голоса и кто из финалистов заслужил признание читателей «Фонтанки».

До 11 декабря вы еще можете выбрать победителя среди ТОП-100 компаний, которые прошли в финал благодаря активности наших читателей, а также оценке экспертного совета. Для этого зайдите на сайт премии , авторизуйтесь, и отметьте одного из 10 в каждой номинации — самого достойного награды. И помните, каждый голос имеет значение!

В этом году вы можете проголосовать за компании, учреждения и проекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по 10 номинациям: