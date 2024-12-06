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Строительство Предложение нового жилья в Петербурге по итогам года сократилось на 35%

Предложение нового жилья в Петербурге по итогам года сократилось на 35%

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На первичном рынке Петербурга и Ленобласти в 2024 году спрос составит порядка 3,2 млн кв. м, что на 11% ниже показателей прошлого года. Как сообщили в Консалтинговом центре «Петербургская недвижимость» (входит в холдинг Setl Group), новое предложение на рынке агломерации при этом сокращается стремительнее спроса  — это стало одним из главных трендов уходящего года и двух последних лет в целом.

На конец 2024 года объем предложения в агломерации оценивается в 3,4 млн кв. м, что на 16% ниже, чем в декабре 2023 года, и основную роль здесь играет сокращение именно в Петербурге.

Директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева обратила внимание на существенное различие картины на рынке Петербурга и Ленобласти. В Северной столице за год объем пополнения рынка новым предложением сократился на 35% относительно прошлого года и составил 1,6 млн кв. м, при объеме спроса в 2,2 млн кв. м.

В Ленинградской области ситуация совершенно другая, куда более стабильная. В 2023 и 2024 годах объем предложения в регионе составлял 1,4–1,5 млн кв. м. при спросе около 1–1,1 млн кв. м. За счет сокращения городского предложения и более активного выхода застройщиков в Ленобласть доля региона в структуре общего предложения по агломерации выросла с 34% до 44%.

Что касается прогнозов на 2025 год, то состояние рынка аналитики связывают с ключевой ставкой. Год начнется при высокой ставке, что определяет ставки по ипотеке на первичном и на вторичном рынках как минимум все первое полугодие.

— Застройщики продолжат работать с банками, формируя индивидуальные ипотечные программы и схемы рассрочек, — говорит Ольга Трошева. — Стимулировать спрос продолжит семейная ипотека, однако здесь сохраняются риски по досрочному исчерпанию ее лимитов.

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