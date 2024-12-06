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Город В Думской башне создали зимнюю сказку, вдохновившись образами из прошлого. Посмотрите, как это красиво

В Думской башне создали зимнюю сказку, вдохновившись образами из прошлого. Посмотрите, как это красиво

3 856
4 комментария

Настоящую зимнюю сказку создали в Думской башне на Невском проспекте в Петербурге. Белоснежные ангелы, нарядная ёлка, белые сверкающие шары под потолком, украшения из ёлочных веток и многое другое теперь могут увидеть гости смотровой площадки. Фотограф «Фонтанки» 6 декабря запечатлел волшебное убранство башни.

Источник:

«Новый зимний декор — не только радость и удовольствие для наших посетителей, но и дань уважения традициям, тому стилю, который сформировался и был популярен в Петербурге с середины XIX до начала ХХ века», — поделилась директор Центра музыкальной культуры «Чайковский» Дарья Погорецкая. Центр занимался созданием проекта по украшению Думской башни. Погорецкая уточнила, что созданная стилистика перекликается с «„духом Рождества“ былых времён».

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«Крыльцо башни украшено темно-красным бантом и еловыми гирляндами», — уточнила руководитель команды декораторов Юлия Чайковская. Она также рассказала, что большая часть декора была сделана вручную.

Внутри гостей ждет погружение в атмосферу зимнего праздника. Все желающие могут посетить фотозону. Она обустроена в виде месяца, одетого в белую шубу. Поднявшись на верхнюю площадку, посетители попадут в ледяной грот.

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Комментарии
4
280815320
1 час
Пора погружаться в праздничное настроение 🎅🏼
Илья_Саныч
9 минут
трэшняк какой-то
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