В Думской башне создали зимнюю сказку, вдохновившись образами из прошлого. Посмотрите, как это красиво

Настоящую зимнюю сказку создали в Думской башне на Невском проспекте в Петербурге. Белоснежные ангелы, нарядная ёлка, белые сверкающие шары под потолком, украшения из ёлочных веток и многое другое теперь могут увидеть гости смотровой площадки. Фотограф «Фонтанки» 6 декабря запечатлел волшебное убранство башни.

«Новый зимний декор — не только радость и удовольствие для наших посетителей, но и дань уважения традициям, тому стилю, который сформировался и был популярен в Петербурге с середины XIX до начала ХХ века», — поделилась директор Центра музыкальной культуры «Чайковский» Дарья Погорецкая. Центр занимался созданием проекта по украшению Думской башни. Погорецкая уточнила, что созданная стилистика перекликается с «„духом Рождества“ былых времён».