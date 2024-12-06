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Бизнес СЗФО инвестирует в проекты нефтегазового сектора 251,2 миллиарда рублей

СЗФО инвестирует в проекты нефтегазового сектора 251,2 миллиарда рублей

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Порядка 1,4 триллиона рублей в ближайшие пять лет будет инвестировано в проекты нефтегазового сектора. Аналитические данные накануне опубликовала цифровая платформа Инвестиционные проекты.

По данным портала, капиталовложения получат 917 проектов. Максимальный объем вливаний ожидается в 2025 году — он вырастет на 89,3 миллиарда рублей, что составляет 30,3% год к году. Далее объем инвестиций будет уменьшаться в среднем на 26,4% ежегодно, и достигнет 151,4 миллиарда рублей к 2028 году.

По сумме инвестиций за пятилетний период лидирует Уральский федеральный округ, там ожидается 456,1 миллиарда рублей инвестиций, или 32,6% от общего объема. На втором месте Сибирский округ — на его долю приходятся 293,1 миллиарда рублей, или 20,9% от общего объема капиталовложений. Северо-Западный округ замыкает топ-3 с объемом инвестиций в 251,2 миллиарда рублей, что составит 17,9%.

В 2026 году инвестиции в СЗФО увеличатся на 49,4% благодаря реализации двух крупных проектов по освоению месторождений «Лаявожское» и «Ванейвисское» в Ненецком автономном округе, каждый оценен в 100 миллиардов. Инвесторами выступают структуры компании «Лукойл».

В структуре инвесторов флагманом выступает «Газпром». Из 12 крупнейших, реализующих 530 проектов на 1,5 трлн рублей, на его долю приходятся 23,1% от общего объема инвестиций — 47 объектов на сумму 388 млрд рублей. У «Газпром Нефть» 104 проекта на 339 млрд, или 20,2% инвестиционных потоков. На третьем месте с 18,9% «Лукойл», который развивает 187 объектов с общими инвестициями в 317 млрд.

Из 12 приоритетных регионов в структуре инвестиций на капиталовложения в Мурманскую область приходятся 1,9% общего объема (1 проект на 32,6 млрд), 6,8% у Калининградской области (7 проектов на 114,3 млрд) и 15% у Ненецкого автономного округа (47 проектов на 251,4 млрд).

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