Будущий министр культуры Литвы Шарунас Бирутис высказался против отмены русской культуры в стране. Он не видит оснований для того, что категорически отказываться от нее. Об этом Бирутис заявил в интервью агентству ELTA.

«Мы прекрасно понимаем, что русский народ — это не Кремль. Так или иначе, на протяжении тысячелетий они были нашими соседями и, вероятно, останутся ими в будущем», — сказал Шарунас Бирутис. Он подчеркнул, что в Литве сейчас проживает большое количество русских людей. «Накладывать сразу негативное клеймо на их национальность и культуру, я считаю, абсолютно неправильно», — подчеркнул будущий глава Минкульта.

Шарунас Бирутис также высказался о российских артистах, приезжающих с концертами в Литву. По мнению Бирутиса, решать вопрос об их выступлениях нужно в индивидуальном порядке. «Нельзя всех равнять по одну гребенку», — заключил политик.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что попытки отменить российское искусство ничтожны на фоне его величия. «Те, кто встал на этот путь, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя», — сказал тогда глава государства.