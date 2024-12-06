В Нижегородской области арестовали мужчину, обезглавившего пенсионерку

Суд на два месяца арестовал мужчину по подозрению в убийстве двух пожилых жителей города Сарова в Нижегородской области. О решении инстанции сообщила региональная прокуратура 6 декабря.

По версии следствия, трупы пенсионеров были найдены 4 декабря в одной из квартир по проспекту Ленина в Сарове. У тела 77-летней пенсионерки отсутствовала голова, а у мужчины заметны признаки насильственной смерти.

Мотивы произошедшего пока неизвестны.