Комитет Госдумы одобрил поправки об уголовном наказании за помощь противникам России

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки об уголовном наказании за помощь противнику в посягательстве на безопасность России. Соответствующая поправка поддержана ко второму чтению законопроекта об ужесточении наказания за вооруженный мятеж, следует из материалов думской базы данных 6 декабря.

Так, Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить статьей 276.1 (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ). Речь идет о помощи противнику иностранцами и лицами без гражданства, пребывающими на территории страны.

Попадающим под статью будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы, а также штраф до полумиллиона рублей. Также предлагается освобождать от наказания в том случае, если виновный поспособствовал предотвращению ущерба интересам России.