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Происшествия 11 ударов ножом за то, что проснулась. В Петербурге раскрыли убийство женщины, совершённое четверть века назад

11 ударов ножом за то, что проснулась. В Петербурге раскрыли убийство женщины, совершённое четверть века назад

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15 комментариев

Смерть пенсионерки 25-летней давности догнала мужчину из Ленобласти. Чтобы вернуть его в Петербург, оперативникам потребовалась командировка в Псковскую область.

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О задержании подозреваемого 6 декабря сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным «Фонтанки», 45-летний мужчина, зарегистрированный в 47-м регионе, не разминулся с петербургскими оперативниками два дня назад в деревне Лобок.

В ночь на пятницу он уже отправился в изолятор временного содержания как подозреваемый в убийстве, сопряжённом с разбоем.

Всё произошло июльской ночью 1999 года в девятиэтажке на Северном проспекте. По данным следствия, на тот момент 19-летний местный житель через форточку влез в квартиру на первом этаже, где жила 87-летняя пенсионерка. Предполагается, что его интересовала не хозяйка, а её добро, однако женщину разбудил шум.

«Мужчина, чтобы не быть обнаруженным, взял нож и нанёс пенсионерке 11 ножевых ранений, после чего „обчистил“ квартиру и скрылся», — сообщают в главке.

В ГСУ СК по Петербургу уточняют, что погибшая получила не менее 12 ударов в шею и тело, но сначала ей в голову была брошена ваза. Похищенное из квартиры оценивают в 20 тысяч рублей.

Дело об убийстве было возбуждено ещё в июле 1999-го, но отыскать подозреваемого тогда не вышло. Воссоздать картину случившегося и установить личность предполагаемого убийцы удалось сотрудникам правоохранительных органов в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет.

По информации «Фонтанки», подозреваемый ещё подростком попадался на хулиганстве. После убийства он был судим за кражу, успел получить 8,5 года лишения свободы за разбой с причинением тяжкого вреда потерпевшему. Вменяли ему и покушение на особо крупное мошенничество.

В СК добавили, что мужчине предъявлено обвинение. В суде следствие попросит заключить его под стражу.

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Комментарии
15
AndrewBarsik
1 час
Такого можно сразу в ГосДуму от "Единой России" без праймериз.
муматор
59 минут
"45-летний мужчина" - 19+25=44, не благодарите.
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