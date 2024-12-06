В Новосаратовке ввели новый детский сад на 325 детей

Предоставлено Группой ЦДС







На улице Первых в Новосаратовке ввели в эксплуатацию новый детский сад на 325 детей. Как сообщили в Группе ЦДС, Госстройнадзор Ленобласти выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Детский сад рассчитан на 14 групп детей от года до семи лет. Помимо групповых ячеек внутри созданы залы для музыкальных и физкультурных занятий, помещения для кружков, мастерская, кабинеты психолога и логопеда, медицинский и пищевой блоки, административные и хозяйственные помещения.

На первом этаже разместились группы для детей раннего возраста, у каждой ячейки — свой отдельный вход с улицы.