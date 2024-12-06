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Происшествия Мужчина отпинал малыша прямо на улице — его засняли камеры видеонаблюдения

Мужчина отпинал малыша прямо на улице — его засняли камеры видеонаблюдения

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33 комментария

В Уфе мужчина несколько раз пнул ребенка ногой и замахнулся на него рукой. Видеозапись 6 декабря публикует Lenta.ru.

По предварительным данным, все произошло в столице Башкортостана рядом с ЖК «Шервуд». На записи видно, как мужчина ударил ребенка, из-за чего тот упал с полусферы. Малыш остался лежать, за что получил еще пинков. Ребенок убежал в подъезд, а мужчина ушел в другую сторону, но через минуту вернулся и нанес еще один удар малышу.

Как пишет Ufa1.RU, полиция проводит проверку.

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Комментарии
33
VKuser15335355
1 час
Это конечно не удар а лёгкий пинок. Наверно малыш не хотел идти домой.
pavel_titov78
1 час
Что-то я не заметил, что он его прямо отпинал, так, несколько легких тычков, скорее для того, что бы тот все-таки догадался, что валяться на холодной земле не лучшая идея.
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