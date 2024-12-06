Мужчина отпинал малыша прямо на улице — его засняли камеры видеонаблюдения

По предварительным данным, все произошло в столице Башкортостана рядом с ЖК «Шервуд». На записи видно, как мужчина ударил ребенка, из-за чего тот упал с полусферы. Малыш остался лежать, за что получил еще пинков. Ребенок убежал в подъезд, а мужчина ушел в другую сторону, но через минуту вернулся и нанес еще один удар малышу.