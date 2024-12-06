Смертельное ДТП под Гатчиной загадало следователям загадку

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Гатчинском районе Ленобласти 6 декабря. Под колесами автомобиля погиб пешеход. Кто он — пока неизвестно.

Наезд произошел около 7 часов утра на 59-м километре дороги Кемполово — Выра — Тосно — Шапки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 41-летний водитель Skoda Octavia ехал от поселка Сиверский в сторону Куровиц и сбил мужчину на вид лет 45, находившегося на проезжей части вне зоны пешеходного перехода.