В Польше по запросу США задержан гражданин РФ по подозрению в «мошенничестве» с криптой

По запросу США в Варшаве был задержан российский гражданин, руководивший крупной криптовалютной биржей. Об этом 6 декабря пишут РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Гражданин РФ подозревается в многочисленных эпизодах «мошенничества, связанных с переводами и отмыванием денег» в качестве руководителя одной из крупнейших криптобирж.
Задержанного экстрадируют в США. Там ему грозит до 20 лет тюрьмы.
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