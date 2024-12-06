В Польше по запросу США задержан гражданин РФ по подозрению в «мошенничестве» с криптой

По запросу США в Варшаве был задержан российский гражданин, руководивший крупной криптовалютной биржей. Об этом 6 декабря пишут РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Гражданин РФ подозревается в многочисленных эпизодах «мошенничества, связанных с переводами и отмыванием денег» в качестве руководителя одной из крупнейших криптобирж.

Задержанного экстрадируют в США. Там ему грозит до 20 лет тюрьмы.