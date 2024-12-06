Toyota Camry улетела в дерево на трассе «Нарва» в Ленобласти. Водитель не выжил

Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти вечером 5 декабря. У погибшего — полтора десятка штрафов за год.

Как стало известно «Фонтанке» 6 декабря, накануне около 19:20 на 78-м километре автодороги А-180 «Нарва», у деревни Гомонтово, 39-летний житель Волосовского района на своей Toyota Camry не справился с управлением. В результате машина съехала в левый кювет и врезалась в дерево.