Nissan врезался в забор у остановки на Дальневосточном проспекте

Источник: читатель «Фонтанки»







BMW и Nissan попали в ДТП у остановки общественного транспорта «ТК „Лента“». Легковушки заняли часть одного из рядов Дальневосточного проспекта. Авария произошла 6 декабря.









В telegram-канале «Мегаполис» сообщается, что BMW была припаркована. В нее мог врезаться Nissan. Из-за этого задняя часть BMW оказалась помята. Второй же автомобиль после столкновения, судя по всему, влетел в ограждение. У машины пострадал передний бампер. В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что пострадавших в этой аварии нет.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», затруднен проезд транспорта в районе ДТП. Время от времени пробка увеличивается. По состоянию на 11:10, участок, где столкнулись легковушки, раскрашен бордовым цветом.