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Общество Финансы «Ъ»: печатные книги подорожают с начала 2025 года

«Ъ»: печатные книги подорожают с начала 2025 года

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6 комментариев

С начала 2025 года в России подорожают печатные книги. Их цены повысят на 7–10 %. Такие меры издательства планируют принять из-за роста стоимости полиграфии. Об этом 6 декабря сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Стоимость полиграфических услуг в ноябре год к году повышается на 20 %, рассказали «Ъ». В типографиях ожидают подорожание бумаги и прочих материалов, также выросла стоимость хранения и транспортировки книг.

«Рост цен обусловлен <…> также повышением маркетплейсами размера комиссий в среднем на 4–7 %. При этом участники рынка пока не ожидают падения спроса на книги из-за их удорожания», — уточняет «Коммерсантъ».

С января издательство «Эксмо» в среднем на 7 % собирается повысить цены на книги. Об этом «Ъ» сообщил генеральный директор издательской группы Евгений Капьев.

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Комментарии
6
Kostiks
1 час
пока у граждан будет ассоциация, что это происки злобных буржуев и перекупов, а не налоги, акцизы, рост тарифов и т.п. от решений конкретных государственных деятелей, ничего не поменяется
McGillavry
1 час
Конечно, никакого повышения спроса не будет. Просто книги давно не покупают и дальше покупать не будут.
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