«Ъ»: печатные книги подорожают с начала 2025 года

С начала 2025 года в России подорожают печатные книги. Их цены повысят на 7–10 %. Такие меры издательства планируют принять из-за роста стоимости полиграфии. Об этом 6 декабря сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Стоимость полиграфических услуг в ноябре год к году повышается на 20 %, рассказали «Ъ». В типографиях ожидают подорожание бумаги и прочих материалов, также выросла стоимость хранения и транспортировки книг.
«Рост цен обусловлен <…> также повышением маркетплейсами размера комиссий в среднем на 4–7 %. При этом участники рынка пока не ожидают падения спроса на книги из-за их удорожания», — уточняет «Коммерсантъ».
С января издательство «Эксмо» в среднем на 7 % собирается повысить цены на книги. Об этом «Ъ» сообщил генеральный директор издательской группы Евгений Капьев.
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