Молодой водитель «Лады» насмерть сбил пенсионерку в Красном Селе

Пожилая женщина погибла после столкновения с «Ладой» на пешеходном переходе в Красносельском районе Петербурга. Она могла переходить через дорогу, не глядя на светофор.
Авария произошла на Кингисеппском шоссе, у дома 24, накануне немногим позже пяти часов вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). По предварительным данным, 77-летняя пенсионерка спешила через дорогу на красный сигнал светофора. 19-летний петербуржец, ехавший в сторону Нарвской улицы, не успел остановить свою «Ладу».
В группе «Транспортный коллапс, Красное Село» показали машину с разбитым лобовым стеклом и вмятиной на капоте. Женщина погибла на месте.
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