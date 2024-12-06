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Общество Молодой водитель «Лады» насмерть сбил пенсионерку в Красном Селе

Молодой водитель «Лады» насмерть сбил пенсионерку в Красном Селе

2 007
4 комментария

Пожилая женщина погибла после столкновения с «Ладой» на пешеходном переходе в Красносельском районе Петербурга. Она могла переходить через дорогу, не глядя на светофор.

Авария произошла на Кингисеппском шоссе, у дома 24, накануне немногим позже пяти часов вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). По предварительным данным, 77-летняя пенсионерка спешила через дорогу на красный сигнал светофора. 19-летний петербуржец, ехавший в сторону Нарвской улицы, не успел остановить свою «Ладу».

В группе «Транспортный коллапс, Красное Село» показали машину с разбитым лобовым стеклом и вмятиной на капоте. Женщина погибла на месте.

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Комментарии
4
В д. Гадюкино - дожди.
39 минут
Вчера был на перекрестке у Пионерской. Не дожидаясь зеленого под красный прут процентов 30 пешеходов. Это реальная статистика, которую наблюдал сам. И это крупный перекресток.
Гость
1 час
Глава ФМБА Вероника Скворцова допустила повышение возраста молодежи до 60 лет. РБК 28.11.2024.
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