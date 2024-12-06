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Происшествия В центре Петербурга накрыли подпольное казино с нетрезвой пятеркой игроков и молодой хозяйкой

В центре Петербурга накрыли подпольное казино с нетрезвой пятеркой игроков и молодой хозяйкой

2 363
12 комментариев

Сотрудники полиции прервали работу подпольного казино в арендованной квартире в Центральном районе Петербурга. Там же нашли организатора незаконного бизнеса и пятерку игроков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 6 декабря.

Источник:

Игорное заведение располагалось в двухкомнатной квартире дома 43/1 по Разъезжей улице. Оттуда изъяли 12 игровых процессоров, пять игровых оптических дисков, два мобильных телефона и 50 тысяч рублей.

Задержание участников попало на видео. Правоохранителей там встретили в полной темноте, один из участников просил сотрудников принести спиртного.

Подпольное заведение работало около двух месяцев, попасть внутрь можно было по предварительному звонку его хозяйке, которой оказалась 25-летняя уроженка Белгорода. Ее и пятерых игроков доставили в отдел полиции, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр. Девушке назначена подписка о невыезде.

По данным петербургского Следственного комитета, для привлечения игроков девушка могла осуществлять рассылку сообщений с приглашением посетить ее заведение.

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Комментарии
13
забыл все
1 час
5 игровых оптических дисков? gta, stalker и др.?))
sysh
1 час
Отправить,"полковой женой".Пусть вину заглаживает.
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