Антициклон теряет силу. Что это означает для Петербурга?

Влияние антициклона ослабевает, сегодня уже ждём снег.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 декабря в городе преимущественно облачная погода, местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, южный, умеренный. Температура воздуха днём составит минус 1–3 градуса. На дорогах гололедица.
Сегодня антициклон продолжит смещаться на юго-восток, и его влияние на метеорологические условия Северной столицы будет ослабевать. Из-за этого прибавится облаков и немного подрастёт температура. Атмосферное давление будет падать и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В выходные тоже возможен снег. В воскресенье температура подрастет на один-два градуса — до нуля.
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