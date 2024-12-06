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Город Антициклон теряет силу. Что это означает для Петербурга?

Антициклон теряет силу. Что это означает для Петербурга?

2 397
1 комментарий

Влияние антициклона ослабевает, сегодня уже ждём снег.

Источник:

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 декабря в городе преимущественно облачная погода, местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, южный, умеренный. Температура воздуха днём составит минус 1–3 градуса. На дорогах гололедица.

Сегодня антициклон продолжит смещаться на юго-восток, и его влияние на метеорологические условия Северной столицы будет ослабевать. Из-за этого прибавится облаков и немного подрастёт температура. Атмосферное давление будет падать и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

В выходные тоже возможен снег. В воскресенье температура подрастет на один-два градуса — до нуля.


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Комментарии
1
qwestik
6 минут
Скачки давления - плохо.
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