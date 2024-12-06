Двое человек пострадали при пожаре в квартире на бульваре Новаторов

При пожаре в четырехкомнатной квартире дома 86 на бульваре Новаторов пострадали двое человек. Об этом сообщает оперативный штаб МЧС Санкт-Петербурга.

Сообщение о ЧП поступило в четверг, 5 декабря, в 22:03. К борьбе с огнем были привлечены 4 единицы техники и 18 человек личного состава.

Из дома эвакуировали 15 человек. Двоих пострадавших, мужчину и женщину, госпитализировали, их состояние не уточняется.

Пожар в квартире площадью 50 квадратных метров, где происходило горение по всей площади, удалось потушить в 23:07.