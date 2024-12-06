Лавров рассказал, что думает о Трампе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что думает об избранном президенте США Дональде Трампе. Видео с ответом главы МИД РФ появилось в ночь на пятницу, 6 декабря.

Дональд Трамп, поделился Лавров впечатлением, сильный человек, который желает достигать результатов и не любит откладывать на потом. Глава МИД РФ несколько раз встречался с Трампом, который проводил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава ведомства считает, что Дональда Трампа нельзя называть пророссийским, потому что в ходе его первого срока в отношении России было введено огромное количество санкций.



Также Лавров добавил, что Трамп весьма дружелюбен в разговорах.