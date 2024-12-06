Лавров в интервью Такеру Карлсону расшифровал содержание сигнала, посланного Западу «Орешником»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем он рассказал, что применение Россией баллистической ракеты «Орешник» было сигналом странам Запада. Интервью появилось в ночь на пятницу, 6 декабря.

«Сообщение, которое хотели донести, испытывая эту гиперзвуковую систему в реальных условиях, заключается в том, что будем готовы сделать всё, чтобы защитить наши законные интересы», — сказал глава МИД РФ в ходе интервью.

Министр добавил, что Россия не думает о войне с США, которая могла бы иметь ядерный характер. Военная доктрина, продолжил он, гласит, что самое главное — избегать ядерной войны.



Однако Лавров уточнил, что интересы безопасности России оказались полностью проигнорированы, а российские предложения заключить договор о гарантиях безопасности отвергнуты.