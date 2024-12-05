Скончался академик Евгений Велихов

Академик Евгений Велихов скончался в возрасте 89 лет. Об этом 5 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских научных кругах. Смерть изданию также подтвердили в пресс-службе РАН.
Евгений Павлович Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве, окончил физический факультет МГУ имени Ломоносова по специальности теоретическая физика в 1958 году и с 1961 года работал в Институте атомной энергии имени Курчатова, где также был директором и президентом центра.
Был одним из руководителей ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а после нее работал над созданием бетонной плиты, которая предотвращает попадание радиоактивного топлива из реактора в грунтовые воды.
В область научных интересов Велихова входила физика плазмы, управляемый термоядерный синтез, энергетика, газовые и технологические лазеры и импульсные магнитогидродинамические генераторы большой мощности. Был инициатором международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER. В 1980-е годы возглавлял Комитет советских ученых в защиту мира.
Академик Велихов был удостоен многих орденов СССР и России, является Героем Труда (2020), Героем Соцтруда (1985) и лауреатом Государственных премий СССР (1977), Ленинской премии (1984) и Государственной премии Российской Федерации (2002).
Причина его смерти не называется.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.