Скончался академик Евгений Велихов

Академик Евгений Велихов скончался в возрасте 89 лет. Об этом 5 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских научных кругах. Смерть изданию также подтвердили в пресс-службе РАН.

Евгений Павлович Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве, окончил физический факультет МГУ имени Ломоносова по специальности теоретическая физика в 1958 году и с 1961 года работал в Институте атомной энергии имени Курчатова, где также был директором и президентом центра.

Был одним из руководителей ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а после нее работал над созданием бетонной плиты, которая предотвращает попадание радиоактивного топлива из реактора в грунтовые воды.