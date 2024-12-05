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Общество Скончался академик Евгений Велихов

Скончался академик Евгений Велихов

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8 комментариев

Академик Евгений Велихов скончался в возрасте 89 лет. Об этом 5 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских научных кругах. Смерть изданию также подтвердили в пресс-службе РАН.

Евгений Павлович Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве, окончил физический факультет МГУ имени Ломоносова по специальности теоретическая физика в 1958 году и с 1961 года работал в Институте атомной энергии имени Курчатова, где также был директором и президентом центра.

Был одним из руководителей ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а после нее работал над созданием бетонной плиты, которая предотвращает попадание радиоактивного топлива из реактора в грунтовые воды.

В область научных интересов Велихова входила физика плазмы, управляемый термоядерный синтез, энергетика, газовые и технологические лазеры и импульсные магнитогидродинамические генераторы большой мощности. Был инициатором международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER. В 1980-е годы возглавлял Комитет советских ученых в защиту мира.

Академик Велихов был удостоен многих орденов СССР и России, является Героем Труда (2020), Героем Соцтруда (1985) и лауреатом Государственных премий СССР (1977), Ленинской премии (1984) и Государственной премии Российской Федерации (2002).

Причина его смерти не называется.

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Комментарии
8
Denis_5e4cccd08a04e
20 минут
Соболезнования родным. Его мечта, электростанция на термояде не сбылась, и вряд ли когда либо сбудется. Но Велихов - пример самоотверженного, увлеченного своей идеей, истового ученого. Именно такие люди иногда делают невозможное. Вечная память.
626433832795
52 минуты
Вечная память и земля пухом Евгению Павловичу.
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