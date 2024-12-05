В Калифорнии объявили об угрозе цунами после землетрясения

У побережья Северной Калифорнии, в Тихом океане, 5 декабря произошло землетрясение магнитудой 7 — сообщила Геологическая служба США. Объявлено предупреждение о риске цунами.
Землетрясение произошло в 10:44 по местному времени (разница с Москвой — 11 часов), его центр находился к западу от калифорнийского населенного пункта Петролия. Через несколько минут после первого толчка был афтершок магнитудой 5,8 в округе Лейк.
Жители побережья Северной Калифорнии и Центральной долины рассказывали о том, что ощутили тряску, отмечает CBC News. О пострадавших информации нет.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о землетрясении и угрозе цунами в Японии.
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