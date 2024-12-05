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Общество В Канаде мужчина бросился на белого медведя, чтобы защитить жену от растерзания

В Канаде мужчина бросился на белого медведя, чтобы защитить жену от растерзания

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8 комментариев

На Крайнем Севере Канады мужчина прыгнул на белого медведя, чтобы защитить свою жену от растерзания. Инцидент произошел в небольшом поселении Fort Severn First Nation, где проживает около 400 человек. Подробности 5 декабря сообщает BBC.

Во вторник утром, когда пара вышла из дома, чтобы найти своих собак, они увидели на подъездной дорожке белого медведя, который сразу набросился на женщину.

«Женщина упала на землю, когда ее муж прыгнул на животное, чтобы предотвратить его атаку, — цитирует издание заявление полиции. — Затем медведь напал на мужчину, нанеся ему серьезные травмы руки и ноги».

На крики подоспел сосед с ружьем, который несколько раз выстрелил в медведя. Раненое животное отступило в близлежащий лес, где и умерло от полученных травм.

По данным полицейской службы, мужчина получил тяжелые травмы, но, как ожидается, он поправится.

Алиса Макколл, ученый из Polar Bear International, рассказала Канадской вещательной корпорации (CBC), что белые медведи редко нападают на людей. Это зачастую происходит, когда медведь голоден, молод или нездоров. Она также добавила: «Если на вас напал белый медведь, ни в коем случае не притворяйтесь мертвым — это миф. Сражайтесь так долго, как можете».

Полиция прочесывает округу, чтобы убедиться, что по территории общины не бродят другие медведи.

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Канада Белый медведь
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Комментарии
8
Гость
28 минут
Настоящий мужик.
Zet
37 минут
белый медведь - один из немногих хищников, который учуяв или увидев человека, начинает на него охотиться
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