Премию «Большая книга» получил Алексей Варламов за роман «Одсун»

В Москве, в Доме Пашкова, 5 декабря назвали имена победителей литературной премии «Большая книга». Первое место занял Алексей Варламов с романом «Одсун», второе — Михаил Шемякин с романом «Моя жизнь: до изгнания», третье — Захар Прилепин с романом «Собаки и другие люди». Они получат по три, полтора и один миллион рублей соответственно.

В этом году на места в «Большой книге» претендовали 14 авторов. Это те, кто уже много лет в литературе, например Денис Драгунский (роман «Подлинная жизнь Дениса Кораблёва»), Захар Прилепин (сборник рассказов «Собаки и другие люди»), Глеб Шульпяков (биография «Батюшков не болен»), Андрей Волос (роман «Облака перемен»), Михаил Тарковский (биография «42-й до востребования»), Владимир Березин (роман «Уранотипия»), Василий Аксенов (сборник рассказов «Флегонт, Февруса и другие»). Еще одну книгу написал известный художник Михаил Шемякин (биография «Моя жизнь: до изгнания»). В список также попал роман-бестселлер, права на экранизацию которого были проданы до выхода книги — это «Тоннель» Яны Вагнер.

При этом в списке, как и в прошлом году, есть несколько молодых авторов: Надя Алексеева (роман «Полунощница»), Дарья Бобылёва (роман «Магазин работает до наступления тьмы») и Мршавко Штапич (роман «Устойчивое развитие»). Еще одна дебютантка списка — Наталья Илишкина (роман «Улан Далай») — до этого публиковала свои работы под псевдонимом.

Председатель жюри премии Дмитрий Бак отметил, что премия «Большая книга» ищет героев времени, приветствует разные стили и смыслы и придерживается твердой независимой позиции. Всего в жюри премии — Литературной академии — заседают более сотни деятелей культуры, науки и искусства.

Специальный приз «За вклад в литературу» получил киноконцерн «Мосфильм», 100-летний юбилей которого отмечается в этом году. Лауреатом премии «Литблог» за лучший блог о книжной культуре стала автор «Фонтанки» Елена Нещерет.

Приз «Выбор поколения», который вручают студенты лучшему, на их взгляд, автору современной прозы, присудили Наде Алексеевой за роман «Полунощница».

Также «Большая книга» объявила результаты народного голосования. Первое место заняла Наталья Илишкина, второе — Яна Вагнер, третье — Дарья Бобылёва.

«Фонтанка» рассказывала о всех книгах короткого списка. В их числе — степная сага, сборник рассказов о рыбалке и текст о буднях пиарщика.