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Бизнес Технологии Образ жизни фонтанка pro Петербуржцы стали чаще покупать одежду, обувь, электронику и бытовую технику на маркетплейсах

Петербуржцы стали чаще покупать одежду, обувь, электронику и бытовую технику на маркетплейсах

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1 комментарий
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В 2024 году среди петербуржцев самыми популярными и быстрорастущими категориями товаров на Яндекс Маркете стали «Одежда и обувь» и «Электроника и бытовая техника». Они показали годовой прирост более чем в два раза, и спрос на эти товары продолжит расти.

При этом сами предприниматели, начиная продажи на маркетплейсах, выбирают и другие ниши. Опрос, проведенный представителями маркетплейса среди продавцов на мероприятии «Черновик» в Санкт-Петербурге, показал: респонденты торгуют также в категориях «Товары для дома», «Спортивные товары» и «Детские товары». Есть и более узкие направления, такие как «Новогодние украшения», «Товары для охоты» и даже «Адвент-календари для животных».

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Мероприятие собрало представителей более сотни петербургских компаний, которые пообщались с сотрудниками площадки и задали волнующие вопросы. Менеджеры Яндекс Маркета, отвечающие за работу с продавцами, рассказали о новых инструментах и некоторых нововведениях, которые ждут продавцов маркетплейса со следующего года.

Как показала аналитика маркетплейса, 30% населения Санкт-Петербурга — активные покупатели Яндекс Маркета, а в общих продажах площадки 10% приходится на заказы из Санкт-Петербурга.

В целом количество брендированных пунктов выдачи заказов маркетплейса Яндекс Маркет в Санкт-Петербурге превысило 750 точек — за год их количество увеличилось более, чем в полтора раза. Доля доставок через брендированные ПВЗ в городе достигла более 70%.

Со стороны продавцов на площадке более 10 тысяч петербургских компаний, а на продажи местного бизнеса приходится около трети товарооборота маркетплейса за 2024 год.

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Комментарии
1
Гость
7 минут
Не предприниматели, а барыги- спекулянты
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