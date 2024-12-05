Петербуржцы стали чаще покупать одежду, обувь, электронику и бытовую технику на маркетплейсах

В 2024 году среди петербуржцев самыми популярными и быстрорастущими категориями товаров на Яндекс Маркете стали «Одежда и обувь» и «Электроника и бытовая техника». Они показали годовой прирост более чем в два раза, и спрос на эти товары продолжит расти.

При этом сами предприниматели, начиная продажи на маркетплейсах, выбирают и другие ниши. Опрос, проведенный представителями маркетплейса среди продавцов на мероприятии «Черновик» в Санкт-Петербурге, показал: респонденты торгуют также в категориях «Товары для дома», «Спортивные товары» и «Детские товары». Есть и более узкие направления, такие как «Новогодние украшения», «Товары для охоты» и даже «Адвент-календари для животных».

1 из 3 Источник: пресс-служба Яндекс Маркета

Мероприятие собрало представителей более сотни петербургских компаний, которые пообщались с сотрудниками площадки и задали волнующие вопросы. Менеджеры Яндекс Маркета, отвечающие за работу с продавцами, рассказали о новых инструментах и некоторых нововведениях, которые ждут продавцов маркетплейса со следующего года.

Как показала аналитика маркетплейса, 30% населения Санкт-Петербурга — активные покупатели Яндекс Маркета, а в общих продажах площадки 10% приходится на заказы из Санкт-Петербурга.

В целом количество брендированных пунктов выдачи заказов маркетплейса Яндекс Маркет в Санкт-Петербурге превысило 750 точек — за год их количество увеличилось более, чем в полтора раза. Доля доставок через брендированные ПВЗ в городе достигла более 70%.