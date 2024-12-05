В Нижнем Новгороде воспитательницу детсада подозревают в причинении смерти по неосторожности после смерти ребенка на прогулке

В Нижнем Новгороде воспитательница детского сада стала фигурантом уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. Об этом 5 декабря сообщает Следственный комитет региона. Во время её прогулки с малышами трехлетний мальчик зацепился одеждой за элемент игровой площадки и задохнулся.

Трагедия произошла 2 декабря в детском саду на улице Бринского. Воспитательницу уже допросили. Следствие полагает, что в нарушение своих профессиональных обязанностей она недостаточно контролировала поведение малышей на игровом комплексе.

Директор департамента образования Нижнего Новгорода Владимир Радченко рассказал, что на прогулке воспитательница следила за группой одна. Педагога не уволили, но на работу она пока не ходит. Ссылаясь на родителей, чиновник положительно характеризовал воспитательницу и сказал, что на нее не поступало жалоб, пишет портал NN.RU. У детской площадки есть паспорт безопасности, и она соответствует всем нормам. Кроме этого, представитель мэрии отметил, что руководство детсада поддерживает связь с родителями погибшего ребенка.