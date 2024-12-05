В Петербурге обсудили снабжение гражданского и промышленного строительства

На отраслевом форуме СнабТех'24 в Санкт-Петербурге более 300 участников обсудили вызовы и перспективы гражданского и промышленного строительства. В центре внимания — эффективные решения и цифровизация процессов в области снабжения.
Форум был организован Академией Isource при поддержке «Газпромнефть-Снабжения».
«Снабжение в капитальном строительстве — это не просто транспортировка материалов и оборудования, а целый комплекс инструментов для оптимизации времени доставки необходимых ресурсов и обеспечения непрерывности строительных работ», — говорит Евгений Брагар, генеральный директор «Газпромнефть-Снабжения».
Конференция собрала представителей органов власти, разработчиков IT-решений, специалистов и экспертов строительной индустрии. Они представили проекты, технологии, материалы и оборудование, которые определят развитие рынка в ближайшие годы. Как отметила Инна Журавлева, начальник управления планирования, отчетности и методологии «Газпром нефти», главной темой форума стало развитие отечественных решений в сфере строительства и реализации крупных проектов.