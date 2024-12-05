В Петербурге обсудили снабжение гражданского и промышленного строительства

Источник: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»







На отраслевом форуме СнабТех'24 в Санкт-Петербурге более 300 участников обсудили вызовы и перспективы гражданского и промышленного строительства. В центре внимания — эффективные решения и цифровизация процессов в области снабжения.

Форум был организован Академией Isource при поддержке «Газпромнефть-Снабжения».

«Снабжение в капитальном строительстве — это не просто транспортировка материалов и оборудования, а целый комплекс инструментов для оптимизации времени доставки необходимых ресурсов и обеспечения непрерывности строительных работ», — говорит Евгений Брагар, генеральный директор «Газпромнефть-Снабжения».