В Петербурге суд отправил в колонию мужчину за комментарии в поддержку РДК*

В Петербурге военный суд отправил на 3 года в колонию общего режима местного жителя, признав его виновным в нарушении статьи о публичных призывах к терроризму. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба судов.

Суд установил, что фигурант дела с августа 2023-го по август 2024 года опубликовал на YouTube несколько комментариев, в которых были найдены оправдания терроризма и поддержка противоправной идеологии. В частности, мужчина открыто поддерживал деятельность украинского военизированного подразделения Легион «Свобода России»* и националистической организации «Русский добровольческий корпус»*.

Также было установлено, что после начала СВО он активно следил за деятельностью запрещенных организаций. В суде мужчина признал вину, от дачи комментариев по существу отказался.

После трех лет колонии ему будет запрещено в течение двух лет вести каналы или сайты.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.