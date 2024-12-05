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Общество В Петербурге суд отправил в колонию мужчину за комментарии в поддержку РДК*

В Петербурге суд отправил в колонию мужчину за комментарии в поддержку РДК*

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10 комментариев

В Петербурге военный суд отправил на 3 года в колонию общего режима местного жителя, признав его виновным в нарушении статьи о публичных призывах к терроризму. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба судов.

Суд установил, что фигурант дела с августа 2023-го по август 2024 года опубликовал на YouTube несколько комментариев, в которых были найдены оправдания терроризма и поддержка противоправной идеологии. В частности, мужчина открыто поддерживал деятельность украинского военизированного подразделения Легион «Свобода России»* и националистической организации «Русский добровольческий корпус»*.

Также было установлено, что после начала СВО он активно следил за деятельностью запрещенных организаций. В суде мужчина признал вину, от дачи комментариев по существу отказался.

После трех лет колонии ему будет запрещено в течение двух лет вести каналы или сайты.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

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Комментарии
10
Гость
55 минут
Как они с ютуба то их находят?
Ана нас
2 минуты
Теперь верю, что история развивается по спирали. Виток - 87 лет.
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