Гравюру XIX века «Женщина за шелкопрядным станком» возвратили в собственность РФ

Гравюру первой половины XIX века «Женщина за шелкопрядным станком», которую более 20 лет назад попытались вывезти за рубеж, возвратили в собственность России. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает Генпрокуратура РФ.

В 2001 году в ходе расследования дела о контрабанде культурных ценностей в управление Минкульта РФ в Петербурге передали гравюру начала XIX века под названием «Женщина за шелкопрядным станком». Тогда эксперты подтвердили, что эта работа представляет собой культурную ценность и должна быть востребована на художественных аукционах.

После конфискации гравюра около 20 лет хранилась у уполномоченных государственных органов. За это время никто не предъявил прав на культурную ценность. В связи с этим прокуратура Петербурга обратилась в суд с иском о признании гравюры бесхозной и передаче её в государственную собственность.