Пентагон и Минобороны РФ сообщили о переговорах главы Генштаба Герасимова с американским коллегой Брауном

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов в сфере безопасности, включая конфликт на Украине и запуск ракет в Средиземном море. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает американский телеканал ABC.

Разговор состоялся на прошлой неделе по инициативе России, которая проинформировала американскую сторону об учениях Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России в восточной части Средиземного моря, а также о запусках высокоточных ракет.

В Минобороны РФ отметили, что информация о ракетных запусках была передана для предотвращения возможных инцидентов, учитывая присутствие кораблей США и НАТО вблизи района учений.

ABC добавляет, что Браун и Герасимов также обсуждали, как избежать эскалации конфликта между Россией и США в контексте ситуации на Украине.

«Руководители обсудили ряд вопросов глобальной и региональной безопасности, включая продолжающийся конфликт на Украине. По просьбе генерала Герасимова генерал Браун согласился не объявлять о телефонном разговоре заранее», — сообщил пресс-секретарь Брауна капитан Джерил Дорси.

Браун и Герасимов обсудили разрешение Вашингтона для Киева использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ и испытания Россией новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении.