Суд в Петербурге конфисковал у австралийца 4 пары часов Rolex за 8 млн рублей за их провоз без декларации

Суд в Петербурге назначил конфискацию четырех пар часов Rolex у гражданина Австралии и России Рейнольда Озолина, который провез их в РФ без декларирования. Мужчину привлекли к административной ответственности по статье 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров), сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга в четверг, 5 декабря.
Согласно материалам дела, Озолин прилетел в Пулково 4 сентября 2023 года. При себе у него были четыре пары новых часов на общую сумму 8,8 миллиона рублей. В момент прохождения таможни сотрудники решили досмотреть Озолина и обнаружили у него дорогие аксессуары. С ними он прошел через «зеленый» коридор, хотя должен был через «красный». При досмотре австралиец вел себя агрессивно и матерился. Пришлось вызвать полицейских.
В суде интересы мужчины представлял адвокат, так как он сам не живет в России на постоянной основе 35 лет. Защита объяснила, что Озолин не знал законодательства РФ. Он думал, что «красный» коридор предназначен для тех, кто провозит в страну запрещенные товары. А часы — это просто аксессуар. Свою вину австралиец признал, но это не помогло ему избежать наказания.
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