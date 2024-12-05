Путин: дороги в России за последние 6 лет объективно стали лучше

Президент РФ Владимир Путин оценил качество отечественной сети дорог, заявив, что за последние шесть лет они стали «объективно лучше». Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства сообщил об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин также отметил, что работы по приведению дорог в нормативное состояние идут с опережением графика.

«За последние шесть лет дороги в России объективно стали лучше», — заявил глава государства.

Президент добавил, что до конца 2024 года в России откроются еще 150 школ.