Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-4°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -9

3 м/c,

вос.

 776мм 87%
Подробнее
6 Пробки
USD 104,24
EUR 110,20
«Кресты» пошли на продажу
Копим на будущее
Что там в Сирии
Борьба за дом-памятник на Рыбацкой
Кто убил Талькова
Кто и как перекрывает дороги
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Власть Путин: дороги в России за последние 6 лет объективно стали лучше

Путин: дороги в России за последние 6 лет объективно стали лучше

1 239
30 комментариев

Президент РФ Владимир Путин оценил качество отечественной сети дорог, заявив, что за последние шесть лет они стали «объективно лучше». Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства сообщил об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин также отметил, что работы по приведению дорог в нормативное состояние идут с опережением графика.

«За последние шесть лет дороги в России объективно стали лучше», — заявил глава государства.

Президент добавил, что до конца 2024 года в России откроются еще 150 школ.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY24
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
30
282693251
1 час
Дороги в россии и дорожки в бункере это разные вещи,владимир васильевич.
282694747
1 час
Ох уж эти сказочники…
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
Новости компаний
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
Новости компаний
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
ТОП 5
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
На Васильевском острове досрочно завершилось строительство жилого комплекса
5 декабря, 16:05
В ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» построят новый детский сад
5 декабря, 12:53
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» объявил о старте бронирования в новом доме в квартале «Окла»
4 декабря, 17:20
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса «Новоорловский»
4 декабря, 15:40
Setl Group присоединился к мероприятию «Щедрый вторник» и помог детям
4 декабря, 15:30
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00