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Спорт «Людям нравится бразильский „Зенит“». Степашин высказался о петербургском футболе

«Людям нравится бразильский „Зенит“». Степашин высказался о петербургском футболе

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13 комментариев

Бывший премьер-министр России и действующий член совета директоров футбольного клуба «Динамо» (Москва) Сергей Степашин хочет, чтобы в «Зените» играло больше собственных воспитанников. Об этом он заявил 5 декабря в интервью «РБ Спорт».

«Я не против, чтобы бразильцы играли в „Зените“. Ничего зазорного нет — посмотрите на мировую практику. Другое дело, что мне, как ленинградцу, хотелось бы, чтобы в „Зените“ играло больше воспитанников… Ну а люди ходят, им нравится, как играет бразильский „Зенит“», — заявил Степашин.

Экс-чиновник напомнил, что у «Зенита» есть школа «Смена», откуда в свое время вышли такие игроки, как Андрей Аршавин и Александр Кержаков.

Он добавил, что последний матч «Зенита» против «Крыльев Советов» (2:3) показал, что играют футболисты, а не деньги.

В составе «Зенита» играют восемь бразильцев, два игрока из Колумбии, по одному игроку из Сербии, Аргентины и Казахстана. У бразильцев Дугласа Сантоса и Клаудиньо есть также российское гражданство, которое они получили при поддержке петербургского клуба.

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Комментарии
13
Klaustrofobik
1 час
Людям нравился Зенит времён Петержелы Спаллетти и Адвоката, а не вот это вот всё в себе.
282694747
1 час
Степашин помолчи..Ленинградцам не нравится черный Зенит…
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