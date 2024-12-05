«Людям нравится бразильский „Зенит“». Степашин высказался о петербургском футболе

Бывший премьер-министр России и действующий член совета директоров футбольного клуба «Динамо» (Москва) Сергей Степашин хочет, чтобы в «Зените» играло больше собственных воспитанников. Об этом он заявил 5 декабря в интервью «РБ Спорт».

«Я не против, чтобы бразильцы играли в „Зените“. Ничего зазорного нет — посмотрите на мировую практику. Другое дело, что мне, как ленинградцу, хотелось бы, чтобы в „Зените“ играло больше воспитанников… Ну а люди ходят, им нравится, как играет бразильский „Зенит“», — заявил Степашин.