Защитник «Зенита» Алип пропустит матч против «Акрона» из-за травмы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против «Акрона» рассказал о травмированных игроках. Наставник сине-бело-голубых 5 декабря на пресс-конференции заявил, что встречу против тольяттинцев точно пропустит защитник Нуралы Алип.

«У Алипа серьезная травма. Будет еще дополнительное обследование, которое уже, наверное, полностью ответит на вопрос, насколько он выбыл. Первое обследование показало, что перелома нет, но есть и много других возможных повреждений, которые могут осложнить восстановление», — заявил Семак.

По участию в матче защитника Эраковича решение еще не принято. При этом Семак добавил, что сербский футболист после травмы, полученной в матче против «Оренбурга», «потихоньку включается». Он уже работает в общей группе несколько дней. Будет игрок готов или нет, тренерский штаб решит сегодня или завтра.

«По Волкову и Кержакову ситуация более сложная. Вратарь Латышонок начал тренироваться и готовится к матчу с „Акроном“», — заключил Семак.

Матч 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Акрон» пройдет 7 декабря в Петербурге на «Газпром Арене», начало — в 16:30. «Зенит» занимает первое место в таблице (39 очков, 12 побед, 3 ничьих, 2 поражения), а «Акрон» — девятое (19 очков, 5 побед, 4 ничьих, 8 поражений). Эта игра станет для петербургской команды последней в 2024 году. В следующий раз сине-бело-голубые сыграют 2 марта против ЦСКА.