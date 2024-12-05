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Спорт World Aquatics добавила более 20 пловцов в список нейтральных спортсменов из России

World Aquatics добавила более 20 пловцов в список нейтральных спортсменов из России

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3 комментария

Мировая рекордсменка из Петербурга Евгения Чикунова вместе с еще более чем 20 российскими пловцами включены в обновленный реестр спортсменов с нейтральным статусом. Информация об этом появилась 5 декабря на сайте Независимого органа по контролю за водными видами спорта (AQIU).

Чемпионат России по плаванию на короткой воде, который проходил в Петербурге, стал отборочным этапом для участия в мировом первенстве, запланированном на 10–15 декабря в столице Венгрии.

Кроме Чикуновой разрешение на выступление под нейтральным флагом получили также многократный призер мировых чемпионатов Кирилл Пригода, а также Илья Бородин, Мирон Лифинцев и ещё 22 пловца.

Главный тренер российской сборной Сергей Чепик отметил, что команда отправится на чемпионат практически в максимально возможном составе.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Неужели мы наконец то покажем хороший результат, как хочется побед! Удачи нашим!
Гость
1 час
Как были бомжами, так ими и остались.
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