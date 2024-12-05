World Aquatics добавила более 20 пловцов в список нейтральных спортсменов из России

Мировая рекордсменка из Петербурга Евгения Чикунова вместе с еще более чем 20 российскими пловцами включены в обновленный реестр спортсменов с нейтральным статусом. Информация об этом появилась 5 декабря на сайте Независимого органа по контролю за водными видами спорта (AQIU).
Чемпионат России по плаванию на короткой воде, который проходил в Петербурге, стал отборочным этапом для участия в мировом первенстве, запланированном на 10–15 декабря в столице Венгрии.
Кроме Чикуновой разрешение на выступление под нейтральным флагом получили также многократный призер мировых чемпионатов Кирилл Пригода, а также Илья Бородин, Мирон Лифинцев и ещё 22 пловца.
Главный тренер российской сборной Сергей Чепик отметил, что команда отправится на чемпионат практически в максимально возможном составе.
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