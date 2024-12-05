World Aquatics добавила более 20 пловцов в список нейтральных спортсменов из России

Мировая рекордсменка из Петербурга Евгения Чикунова вместе с еще более чем 20 российскими пловцами включены в обновленный реестр спортсменов с нейтральным статусом. Информация об этом появилась 5 декабря на сайте Независимого органа по контролю за водными видами спорта (AQIU).