«Ответ будет дан на каждый вопрос». Беглов объявил дату прямой линии с жителями Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил о проведении традиционной прямой линии с горожанами, которая в этом году состоится 12 декабря в 20:00. Трансляция будет доступна на странице Беглова во «ВКонтакте» и на телеканале «Санкт-Петербург».

«Ответ будет дан на каждый поступивший вопрос», — говорится в анонсе мероприятия. Обращения можно направлять через его страницу или по телефону горячей линии 246-79-49.

Источник: Telegram / Александр Беглов

Беглов отметил, что он регулярно читает обращения жителей на своей личной странице и принимает по ним «конкретные решения», тем не менее, чиновник уверен, что ему будет о чем поговорить. «Наши ежегодные встречи в прямом эфире, на которых отвечаю на ваши вопросы, стали традицией», — добавил он.

Глава города готов ответить на вопросы по любой теме, в том числе по стратегическому развитию города. По тем обращениям, на которые губернатор Беглов не успеет высказаться, ответят его заместители. Он напомнил о введении практики прямых линий с его заместителями, которые в течение года отвечали на наиболее важные вопросы по своим темам.