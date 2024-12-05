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Власть Город «Ответ будет дан на каждый вопрос». Беглов объявил дату прямой линии с жителями Петербурга

«Ответ будет дан на каждый вопрос». Беглов объявил дату прямой линии с жителями Петербурга

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7 комментариев

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил о проведении традиционной прямой линии с горожанами, которая в этом году состоится 12 декабря в 20:00. Трансляция будет доступна на странице Беглова во «ВКонтакте» и на телеканале «Санкт-Петербург».

«Ответ будет дан на каждый поступивший вопрос», — говорится в анонсе мероприятия. Обращения можно направлять через его страницу или по телефону горячей линии 246-79-49.

Источник:

Беглов отметил, что он регулярно читает обращения жителей на своей личной странице и принимает по ним «конкретные решения», тем не менее, чиновник уверен, что ему будет о чем поговорить. «Наши ежегодные встречи в прямом эфире, на которых отвечаю на ваши вопросы, стали традицией», — добавил он.

Глава города готов ответить на вопросы по любой теме, в том числе по стратегическому развитию города. По тем обращениям, на которые губернатор Беглов не успеет высказаться, ответят его заместители. Он напомнил о введении практики прямых линий с его заместителями, которые в течение года отвечали на наиболее важные вопросы по своим темам.

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Комментарии
7
Отец Родной
5 минут
Да вопрос то собсно один - доколе?
280896530
7 минут
Еще один прямолинейщик... У них там что, эту прямую линию выдают как награду за воровство? Ведь кроме глумления над народом там более ничего нет.
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