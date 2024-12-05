В Казахстане предотвратили четыре теракта в 2024 году

В РК сорвали четыре попытки теракта в течение 2024 года. Об этом в четверг, 5 декабря, президенту РК Касым-Жомарту Токаеву сообщил глава Комитета национальной безопасности (КНБ), передает издание Sputnik Казахстан.

По словам председателя КНБ Ермека Сагимбаева, в этом году органы национальной безопасности Казахстана предотвратили четыре теракта. При этом за причастность к терроризму и экстремизму осудили 84 человека и задержали — 44.

Кроме того, шесть казахстанцев, разыскиваемых за преступления террористической направленности, были возвращены из Сирии и Турции, двое из них уже осуждены. Также было предотвращено проникновение в страну 824 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму. В сотрудничестве с МВД были ликвидированы 19 преступных группировок, задержаны 60 человек. Помимо этого, изъяты 505 единиц огнестрельного оружия, пять самодельных взрывных устройств, 45 взрывпакетов и более 15 тысяч боеприпасов.

Глава КНБ также рассказал о результатах борьбы с наркотиками, коррупцией и незаконной миграцией в Казахстане. Так, в стране ликвидировали 33 лаборатории по производству наркотиков, а 162 человека были осуждены за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. За коррупцию и связанные с ней преступления осуждены 46 человек. Кроме того, было нейтрализовано 20 каналов незаконной миграции.