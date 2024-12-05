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Общество В Москве суд признал студента МГИМО виновным в мошенничестве с «Пушкинскими картами»

В Москве суд признал студента МГИМО виновным в мошенничестве с «Пушкинскими картами»

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1 комментарий

Столичный суд признал виновным в мошенничестве в программе «Пушкинская карта» студента МГИМО и двух бизнесменов. По информации пресс-службы судов, им дали от 4 до 6 лет.

Дело было возбуждено в ноябре 2022 года. Тогда студента и предпринимателей обвинили в мошенничестве в особо крупном. По версии следствия, троица выдавала себя за организаторов мероприятий. Так они смогли похитить более 200 млн рублей при помощи «Пушкинских карт».

Студенту и одному из предпринимателей дали шесть лет колонии общего режима, а оставшемуся бизнесмену — 4 года. Потерпевшими по делу проходили Минкультуры и «Почта банк».

По информации РБК, осужденные арендовали столичные концертные площадки, на которых организовывали выступления артистов. Владельцам «Пушкинских карт» они предлагала купить билеты через интернет, однако предлагали их в таком количестве выше вместимости залов. Оплату мошенники возмещали из бюджета программы «Пушкинской карты» и сгоняли массовку за деньги для создания видимости посещения шоу.

Как пишет ТАСС, суд удовлетворил иск Минкультуры, но частично, постановив взыскать с фигурантов 23 млн рублей.

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Комментарии
1
Гость
8 минут
Когда уже ликвидируют этот Почта Банк,не можете если сделать нормальный банк.
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