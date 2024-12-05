В Ленобласти призывают собирать тревожные чемоданчики и следить за БПЛА

В Ленинградской области приступили к обучению населения действиям при ЧС, пишет в четверг, 5 декабря, 47news. На государственном телеканале ЛенТВ24 крутят ролики, в которых рассказывают о поведении при происшествиях. Журналисты издания зафиксировали три темы: прилет беспилотника, авария на химически опасном объекте и сбор тревожного чемоданчика.

Как отмечает издание, сюжеты подаются в виде социальной рекламы и повторяются чуть ли не каждые 15 минут. В одном из роликов рассказывается, что делать при угрозе беспилотных летательных аппаратов.

«Сегодня никто, пожалуй, не исключит для себя встречи с беспилотником. Поэтому давайте запомним порядок действий, если это произошло лично с вами», — предлагает Никита Ралдугин, спасатель 3-го класса, врач и начальник поисково-спасательного подразделения.

C экрана рассказывают, что собой представляют БПЛА. По словам эксперта, их масса варьируется от 250 граммов до 3 тонн, а зона поражения — от 50 до 1 000 метров и более.

«Начинённые взрывчатым веществом беспилотники могут осуществить взрыв как по команде оператора, так и в автоматическом режиме», — говорит Ралдугин.

Дальше даются советы, что делать в ситуации, если вы увидели беспилотник в небе: необходимо найти укрытие; также советуют покинуть место, где рядом находятся обломки БПЛА, ни в коем случае не трогать их; по телефону 112 следует сообщить всю информацию — время, место обнаружения, примерную высоту, скорость и и курс полета, количество аппаратов и прочее.

«Не стоит пытаться сбить беспилотник с помощью подручных средств. Если есть возможность, сделайте фото», — такими словами завершается видео.

Еще один ролик объясняет, что делать при аварии на химически опасном объекте. А другой рассказывает о сборе тревожного чемоданчика.

Видео сделаны при взаимодействии с комитетом по печати Ленобласти. Глава ведомства Константин Визирякин рассказал, что видеопродукцию создали за счет гранта в размере чуть более 2 млн рублей. Всего таких сюжетов восемь. «Главное, что всё это сделано совместно с профессионалами. Это не какие-то журналистские советы, а настоящие и правильные», — поделился он.

Посмотреть ролики можно тут.