В Петербурге могут возобновить шествие «Бессмертного полка» в очном формате

Власти Петербурга в 2025 году намерены возобновить шествие «Бессмертного полка» в очном формате, следует из программы мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На документ, опубликованный 4 декабря на сайте Смольного, первым обратил внимание «Коммерсантъ».
Планируется, что акция состоится 9 мая 2025 года. Шествие начнется на площади Александра Невского в 15:00 и завершится на Дворцовой площади.
Также в рамках праздничных мероприятий запланированы торжественный проезд ветеранов на ретроавтомобилях по Невскому проспекту, военный парад и концерт на Дворцовой. Салют у стен Петропавловской крепости состоится, если его согласуют.
В последние годы акция «Бессмертный полк» проходила онлайн. В опубликованном в конце 2023 года плане мероприятий на 2024-й формат мероприятия сразу был указан как заочный.
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