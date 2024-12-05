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Город В Петербурге могут возобновить шествие «Бессмертного полка» в очном формате

В Петербурге могут возобновить шествие «Бессмертного полка» в очном формате

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14 комментариев

Власти Петербурга в 2025 году намерены возобновить шествие «Бессмертного полка» в очном формате, следует из программы мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На документ, опубликованный 4 декабря на сайте Смольного, первым обратил внимание «Коммерсантъ».

Планируется, что акция состоится 9 мая 2025 года. Шествие начнется на площади Александра Невского в 15:00 и завершится на Дворцовой площади.

Также в рамках праздничных мероприятий запланированы торжественный проезд ветеранов на ретроавтомобилях по Невскому проспекту, военный парад и концерт на Дворцовой. Салют у стен Петропавловской крепости состоится, если его согласуют.

В последние годы акция «Бессмертный полк» проходила онлайн. В опубликованном в конце 2023 года плане мероприятий на 2024-й формат мероприятия сразу был указан как заочный.

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Комментарии
14
Klaustrofobik
1 час
Факельное шествие надо, чего уж теперь стеснятся.
Гротеск
35 минут
2025-1945... 80+18=98 еще бодрый ветеран...
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