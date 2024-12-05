В Петербурге могут возобновить шествие «Бессмертного полка» в очном формате

Власти Петербурга в 2025 году намерены возобновить шествие «Бессмертного полка» в очном формате, следует из программы мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На документ, опубликованный 4 декабря на сайте Смольного, первым обратил внимание «Коммерсантъ».