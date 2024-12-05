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Афиша Plus Петербуржцев приглашают на прогулку «по архитектурным стилям»

Петербуржцев приглашают на прогулку «по архитектурным стилям»

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Можете сходу отличить модернизм от постмодернизма? А позднюю эклектику от модерна? Ранний классицизм от ампира? Если нет — 7 декабря проект «Петербург глазами инженера» научит. Если да — пополните знания и насладитесь прогулкой. 12+

Источник:

Когда знаменитая Заха Хадид, британский архитектор, первая женщина-лауреат Притцкеровской премии («архитектурной Нобелевки») приехала в Петербург, едва ли не первым делом наведалась к похожему на гвоздь зданию, построенному по проекту Якова Чернихова. Хадид была поклонницей этого архитектора. Даром что он — конструктивист, а она — деконструктивист. Кстати, чем одно отличается от другого можно спросить у гида проекта «Петербург глазами инженера» Александры Зацепиной — она сама инженер, член Союза архитекторов, преподает (ее тема — архитектурно-строительные конструкции).

Как уверяют организаторы экскурсии, все архитектурные стили, которые есть в нашем городе, можно увидеть на Васильевском острове. Прогулка так и называется «АрхиСтильно. Все стили Петербурга на Васильевском острове».

В течение трех часов будем учиться различать стили, определять эпоху по фасаду, распознавать технологии и материалы разного времени — и даже узнаем, как самим составлять архитектурные прогулки.

Идем брать уроки «архитектурного языка» 7 декабря на Васильевский остров. Подробности на сайте проекта «Петербург глазами инженера». Начало в 11.00.

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