Нападающий СКА Кузнецов: в Петербурге меня никто не знает, вот это кайф

Нападающий хоккейного клуба СКА Евгений Кузнецов признался, что его никто не узнает на улицах Петербурга. Об этом он заявил в подкасте «армейской» команды, который опубликовали 5 декабря в соцсети «ВКонтакте».

«Я хожу по улицам в Петербурге — меня никто не знает. Мы сходили в парк, чтобы покататься на аттракционах, — ни один человек не подошел. Мы заходим в ресторан — никто не знает. Я завел дочь в школу, говорю, что поехал и через неделю буду, поездка Магнитогорск — Тольятти — Ярославль. Отвечают: „О, да, чем вы занимаетесь?“ Вот это рай, вот это кайф», — заявил Кузнецов.

Евгению Кузнецову 32 года. На его счету — Кубок Стэнли, два золота и две бронзы на чемпионате мира. В июле он подписал контракт со СКА до конца сезона-2027/2028. В девяти играх за команду он набрал 5 (1+4) очков.