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Происшествия Дед Мороз из Петербурга оставил на таможне мешок с серебром и 18 тысячами евро

Дед Мороз из Петербурга оставил на таможне мешок с серебром и 18 тысячами евро

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1 комментарий

В Риге остались без подарка от петербургского Деда Мороза. Его гостинец застрял на таможне — подвёл слишком ценный сюрприз.

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Как сообщили в ФТС России 5 декабря, запрещённое к вывозу в мешке Деда Мороза нашли инспекторы Центральной почтовой таможни. В декларации была заявлена одежда, однако при сканировании выяснилось, что в посылке есть сюрприз.

Из мешка достали четыре пары серёг из серебра, брошь, 16 блистеров с таблетками, которые относятся к группе тиреоидных средств, и завёрнутые в фольгу 18 тысяч евро (без малого два миллиона рублей).

Всё найденное направлено на экспертизу. Отправитель рискует получить протокол по статье 16.1 КоАП за незаконное перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза. В перспективе — штраф до трехкратного размера стоимости отправления. Содержимое мешка может быть конфисковано.

В таможне уточняют, что посылку отправил житель Петербурга, её ждали в Риге.

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Комментарии
1
вадики
5 минут
Балбес такие крупные купюры даже не возьмут в европе
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