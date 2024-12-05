Дед Мороз из Петербурга оставил на таможне мешок с серебром и 18 тысячами евро

В Риге остались без подарка от петербургского Деда Мороза. Его гостинец застрял на таможне — подвёл слишком ценный сюрприз.

Как сообщили в ФТС России 5 декабря, запрещённое к вывозу в мешке Деда Мороза нашли инспекторы Центральной почтовой таможни. В декларации была заявлена одежда, однако при сканировании выяснилось, что в посылке есть сюрприз.