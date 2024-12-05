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Происшествия За пожелание смерти врачу петербурженке пришлось отвечать в суде

За пожелание смерти врачу петербурженке пришлось отвечать в суде

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21 комментарий

Суд оштрафовал на три тысячи рублей 53-летнюю пациентку, которая оскорбила врача 122-й городской поликлиники. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Это случилось 5 сентября, когда во время утреннего приема женщина грубо отозвалась о медике. А всё из-за направления к аллергологу, которое она попросила выдать задним числом, но получила отказ. Уточняется, что правонарушительница пожелала скорой смерти своему врачу и плюнула ему в лицо. Свидетелем инцидента стали коллеги медика и пациенты.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении — оскорбление (5.61 КоАП РФ). Мировой судья назначил виновной штраф в размере трех тысяч рублей.

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Комментарии
21
282902401
50 минут
приходится идти к участковому врачу , просить направление к другому врачу.Так недалеко и до психиатора ...короче -дурдом.
Zet
1 час
"Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась..." (с)
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