За пожелание смерти врачу петербурженке пришлось отвечать в суде

Суд оштрафовал на три тысячи рублей 53-летнюю пациентку, которая оскорбила врача 122-й городской поликлиники. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Это случилось 5 сентября, когда во время утреннего приема женщина грубо отозвалась о медике. А всё из-за направления к аллергологу, которое она попросила выдать задним числом, но получила отказ. Уточняется, что правонарушительница пожелала скорой смерти своему врачу и плюнула ему в лицо. Свидетелем инцидента стали коллеги медика и пациенты.