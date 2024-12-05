Историк расскажет о судьбе двух усадеб на Петергофской дороге — Ульянки и Александрино

Зачем графу Шереметеву понадобились лестница и топор? Почему обитателю усадьбы лучше бы в лес не ходить? За что одной из тамошних владелиц усекли язык? Узнаем о судьбе двух усадеб на Петергофской дороге — находясь при этом в теплом зале Шереметевского дворца. 6+