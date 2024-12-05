Историк расскажет о судьбе двух усадеб на Петергофской дороге — Ульянки и Александрино

Зачем графу Шереметеву понадобились лестница и топор? Почему обитателю усадьбы лучше бы в лес не ходить? За что одной из тамошних владелиц усекли язык? Узнаем о судьбе двух усадеб на Петергофской дороге — находясь при этом в теплом зале Шереметевского дворца. 6+
Усадьбы эти — Ульянка и Александрино. Александрино — по имени Александра Дмитриевича Шереметева, последнего дореволюционного владельца, внука графа Шереметева и Прасковьи Жемчуговой, бывшей крепостной.
Ульянка (которой Шереметевы тоже владели) — то ли «в память» о трактирщике Ульянове, державшего при дороге двор, то ли по русифицированному названию финской деревеньки.
А вот усадебный дом в Александрино так и сохранил имя дошереметевской поры — Чернышёва дача, по владельцу Ивану Григорьевичу Чернышёву, генерал-фельмаршалу по флоту.
Трудно называть «дачей» (в нашем понимании) строение, которое сравнивают с Таврическим дворцом. Но у Чернышёва настоящим дворцом был тот, что стоял на месте нынешнего Мариинского.
Историк Андрей Кулик расскажет об усадьбах и их владельцах, а также о том, какой была дачно-усадебная жизнь на тракте, соединявшем Северную столицу и загородные резиденции императоров.
Слушаем лекцию «Ульянка и Александрино, две усадьбы графов Шереметевых на Петергофской дороге» 7 декабря. Подробности на сайте музея. Начало в 16:00.