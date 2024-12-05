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Афиша Plus «Ученые против мифов» развенчают заблуждения о животных

«Ученые против мифов» развенчают заблуждения о животных

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Кошка гуляет сама по себе? Акула — тупая машина для убийства? Насколько наши представления о зверях, птицах, насекомых верны — выясним это (и многое другое) с помощью биоинформатика Михаила Гельфанда, телеведущего и биолога Ивана Затевахина, физика Алексея Семихатова — и еще двух десятков замечательных экспертов. Тема декабрьского форума «Ученые против мифов» — «Усы, лапы и… мозг». Онлайн, 12+

Как говорилось в одной юмореске, «кролики — это не только ценный мех». Австралийцы бы добавили — «но и три-четыре мегатонны бедствий и горестей». На «Первом флоте», причалившем к Австралии в 1788 году, колонисты прибыли с пропитанием, в том числе с кроликами. Вроде бы гениальное решение: размножаются быстро, непривередливые, вкусные. Но спустя несколько десятилетий кролики уже могли уничтожать целые леса — на стадии побегов.

Неужели инвазивные виды всегда угроза? А древние бактерии, «спящие» в вечной мерзлоте, — действительно опасны? А почему одни комары-кровососы переносят опасные для человека болезни, а другие нет?

Чего мы не знаем о «живых ископаемых», одомашнивании зверей, в чем заблуждаемся относительно пингвинов, волков, акул, кошек? Узнаем в течение двух дней: 7 и 8 декабря будет онлайн-трансляция с традиционного форума «Ученые против мифов», с 10:00 до 20:00, заходите на сайт форума.

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