«Ученые против мифов» развенчают заблуждения о животных

Кошка гуляет сама по себе? Акула — тупая машина для убийства? Насколько наши представления о зверях, птицах, насекомых верны — выясним это (и многое другое) с помощью биоинформатика Михаила Гельфанда, телеведущего и биолога Ивана Затевахина, физика Алексея Семихатова — и еще двух десятков замечательных экспертов. Тема декабрьского форума «Ученые против мифов» — «Усы, лапы и… мозг». Онлайн, 12+

Как говорилось в одной юмореске, «кролики — это не только ценный мех». Австралийцы бы добавили — «но и три-четыре мегатонны бедствий и горестей». На «Первом флоте», причалившем к Австралии в 1788 году, колонисты прибыли с пропитанием, в том числе с кроликами. Вроде бы гениальное решение: размножаются быстро, непривередливые, вкусные. Но спустя несколько десятилетий кролики уже могли уничтожать целые леса — на стадии побегов.