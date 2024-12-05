«Тебе что, правда за это не платят?» Волонтёры рассказывают, зачем они ездят в больницы

Источник: Наталья Очева







5 декабря во всем мире отмечают День волонтёра. Для многих людей, не связанных с волонтёрством, это занятие кажется непонятным и странным. «Тебе что, правда за это не платят?» — этот вопрос много раз слышал каждый волонтёр. Наталья, Серафима и Дмитрий много своего времени и сил тратят, чтобы помогать подопечным фонда AdVita. Мы попросили их объяснить, зачем они это делают.

«Я лежала в больнице, и к нам никто не приходил»

Без Натальи Очевой сложно представить себе практически любое мероприятие, которое проводит фонд AdVita. Она уже почти 10 лет вместе со своим фотоаппаратом ездит в больницы и снимает улыбки детей и взрослых во время мастер-классов, ходит вместе с подопечными на экскурсии и в театры, чтобы делать фоторепортажи об этом, участвует в выездах за город. Несмотря на плотный рабочий график и маленького ребенка (еще двое — уже постарше и более самостоятельны), Наталья всегда старается находить время для помощи фонду. К идее помогать фотограф пришла из-за личной истории — в 2012 году она сама болела лейкозом.

«Я лежала в 31-й городской больнице, и к нам — взрослым — никто не приходил, кроме родных, — вспоминает она. — Мне повезло, так как меня очень поддерживали мои близкие, не давали грустить и скучать. Но были и те, кто целыми днями был один. Поэтому, когда спустя год или два после выхода в ремиссию я увидела где-то в Сети объявление, что AdVita набирает больничных волонтёров, я уже понимала, как это важно, и откликнулась. Когда я приезжала в 31-ю больницу уже как волонтёр, многие врачи меня вспоминали и узнавали».

Вскоре Наталья поняла, что она будет приносить больше пользы, если будет снимать все происходящее на камеру.

«Я люблю и умею фотографировать, делать репортажи, ловить эмоции, — объясняет она. — Я знаю, что такие фотографии очень важны и для фондов, и для самих подопечных. Это не постановочные, искренние кадры, которые остаются на память».

По словам Натальи, за годы волонтёрства она ни разу не думала, чтобы бросить помогать. В кругу ее общения такая деятельность — совершенно нормальная практика, редко кто-то задает удивленные вопросы. «Бывали, конечно, единичные случаи, когда малознакомые люди цинично спрашивали: „А зачем им всем помогать, они все равно умрут?“ Но я такие вопросы пропускаю мимо ушей».

«Я чувствую, что я нужна, это во-первых, — признается Наталья. — Во-вторых, съемки для AdVita мне и самой дали очень много. Я побывала в тех местах, где вряд ли бы смогла побывать сама: например, мы вместе с подопечными ходили экскурсией на линейный корабль „Полтава“, катались на яхтах по Финскому заливу, устраивали фотосессии в Ботаническом саду… Я снимала первое знакомство генетических близнецов на встречах доноров и реципиентов костного мозга. А еще мои фотографии очень часто публикуются в СМИ, когда фонд рассказывает о своих мероприятиях. Иногда начинающие фотографы жалуются, что им не хватает практики и нет моделей. Я всегда говорю: попробуйте помочь благотворительным фондам! И доброе дело сделаете, и опыта наберетесь».

«Понимаешь, что в жизни действительно важно»

В больничные волонтёры по статистике чаще идут женщины. Но пример Дмитрия Сапрыкина показывает, что и для мужчин это нормальная практика. В обычной жизни Дима работает в консалтинговой компании. Почти никто из его знакомых, кроме самых близких людей, не знает, что кроме своей основной специальности, Дима еще и умеет варить мыло, лепить из пластилина, делать цветы из бумаги и многое-многое другое, чего точно не ожидаешь от серьезного юриста.

«Я даже своими руками зайца из носка сделал! Вот уж не думал, что у меня получится!» — смеется Дима.

Дима волонтёрит в детских отделениях больниц ровно год. Он по два раза в месяц ездит с группой волонтёров AdVita в клинику им. Р. М. Горбачевой, чтобы там провести мастер-класс и поиграть в «настолки» с детьми, которые проходят лечение от рака.

«Я помню этот момент прошлой осенью, когда почувствовал сильный импульс кому-то помогать, — рассказывает он. — Я стал составлять список фондов, которым могла бы быть нужна моя помощь. В основном смотрел, где поддержка пожилых или детей в трудной ситуации. В фонде AdVita как раз объявили про ознакомительную встречу для будущих волонтёров, и я обрадовался этому совпадению. Потом посетил специальные занятия для больничных волонтёров и стал с командой регулярно ездить в клинику к детям».

По словам Димы, первые поездки он волновался, так как не было большого опыта общения с детьми, да и мастер-классы все были в новинку: «Я пластилин-то в руках в детском саду последний раз держал!» Но поддержка других волонтёров из команды помогла быстро освоиться.

«Для меня поездки в больницу — это возможность замедлиться, прочувствовать момент и осознать, что в нашей привычной жизни очень много суеты и погони за ложными ценностями, — признается Дима. — Когда ты играешь с детьми, которые болеют, или помогаешь им справиться с какой-то творческой задачей, ты очень четко понимаешь, что в нашей жизни действительно важно: это здоровье, это общение, помощь друг другу».

Дима говорит, что за этот год он стал лучше ладить с детьми, находить с ними общий язык:

«У меня есть коллеги-волонтёры, которым это дано от природы, например наш старший волонтёр Паша. Я наблюдаю за тем, как он общается с ребятами, что-то подмечаю и беру на заметку».

Иногда дети делятся с Димой своими переживаниями. Как-то одна девочка, участвующая в мастер-классе, пожаловалась, что она стала слабенькая и худенькая из-за курса химиотерапии.

«Конечно, возникает огромное сочувствие к ребенку, которому приходится через это все проходить, — говорит Дима. — Но я всегда следую рекомендациям наших наставников (кураторов) и не показываю свои эмоции. Одно из важных правил больничного волонтёра — это не расспрашивать про здоровье и ход лечения, ничего не советовать ни подопечному, ни его родителям. Наша задача в том, чтобы порадовать ребенка, отвлечь его, поиграть, поднять настроение».

Дима старается ездить в больницу два раза в месяц.

«Но тут важно успеть записаться в первый час, как вывешивают расписание выездов на ближайший месяц, — говорит он. — Если ты не успел зайти в чат, то все места уже будут заняты и ты можешь записываться только в резерв».

Дима говорит, что решение стать волонтёром — одно из лучших в его жизни:

«Мало того, что ты чувствуешь себя нужным, но ты еще и становишься „своим“ среди очень классных людей. Это очень разные люди, но ты чувствуешь, что у тебя с ними общие ценности и вы на одной волне».

«Такие маленькие — и тоже болеют?»

Серафима Боева — активный волонтёр AdVita. С фондом девушка познакомилась еще будучи студенткой, когда писала курсовую работу на тему PR в благотворительности. А потом решила, что хочет активно помогать другим.

«Я сама не знаю, откуда внутри меня эта потребность, — рассказывает она. — Но это с детства было: я всегда спасала всяких котят, подбирала щенят, вместе с классом мы ходили в богадельню, где читали пожилым людям книжки, пели им песни и играли на гитаре. Когда выросла, то хотелось обязательно найти работу в той сфере, где видно, что от твоих действий мир становится немного лучше».

Свою первую поездку в больницу Серафима вспоминает сейчас с улыбкой, хотя тогда очень волновалась, что не справится: нужно было объяснять детям, как из носка мастерить игрушку.

«Я тогда много суетилась, бегала с одного конца стола к другому, мне казалось, что я должна помочь всем, — говорит Серафима. — Потом мне уже объяснили, что можно спокойно помогать одному или двум участникам, волонтёров хватит на всех».

Когда девушка оказалась в детском отделении, то сначала она обращала внимание на весь «больничный антураж» и внешний вид детей из онкологических отделений — отсутствие волос, капельницы и катетеры, пигментацию на коже. Но спустя несколько визитов поймала себя на мысли, что уже совсем не замечает, что маленькие пациенты чем-то отличаются от обычных детей.

«Мне казалось, что я спокойно реагирую на то, что мы приезжаем в больницу, где дети проходят серьезное лечение, — вспоминает Серафима. — Но когда я в первый раз увидела в игровой комнате отделения мамочек с годовалыми грудничками на руках, то помню, как это меня поразило: как, такие маленькие — и тоже болеют?!»

Серафима хорошо ладит с детьми, они к ней тянутся, бегут встречать, сажают рядом с собой и просят помогать. Иногда дети постарше предлагают обменяться контактами, чтобы общаться и дальше, но тут девушка отказывается: по правилам больничным волонтёрам AdVita не рекомендуют заводить личные знакомства с подопечными, выходящие за рамки общения во время мастер-классов и игротек.

«Это безопасность и самого волонтёра, и подопечного, — объясняет Серафима. — Мы приезжаем на два часа, чтобы поиграть с детьми, поднять им настроение и дать им возможность вынырнуть из больничной рутины. Это наша роль. Но если вовлекаться „с головой“ в общение с подопечными или их родителями, то можно очень быстро выгореть эмоционально. На заре больничного волонтёрства такие истории случались часто, когда волонтёры автоматически становились чуть ли не „друзьями семьи“ и нередко это заканчивалось большими эмоциональными потрясениями для волонтёров и навсегда отпугивало их от такого вида деятельности.

Но если соблюдать эти правила, то больничное волонтёрство дает очень много эмоций и радости.

Я и сама сначала думала, что будет тяжело, но на самом деле дети очень вдохновляют. Они в любой ситуации сохраняют непосредственность и позитив, у них есть чему поучиться. А еще мне очень нравится творчество и создавать что-то руками. Знаете, чем пахнут свечи из вощины, которые мы делаем вместе с подопечными? Уютом и домашним теплом. Моя бабушка в школе вела кружок «Умелые ручки» и у меня есть чувство, что я продолжаю ее дело».

До недавнего времени Серафима совмещала учебу в вузе и работу офис-менеджером в авиационной компании. А по выходным ездила в больницы волонтёрить. Иногда знакомые удивленно спрашивали: «Тебе что, правда за это совсем не платят?» Но сейчас ее жизнь изменилась: она устроилась в фонд AdVita на должность координатора больничных волонтёров.

«Для меня очень важно, что я теперь работаю в месте, где мне интересно, хотя быть волонтёром и координировать волонтёров — это совсем разные вещи, — говорит Серафима. — Я чувствую большую ответственность перед командой, мне хочется, чтобы им было комфортно. У нас классные ребята в больничном проекте. Это люди разного возраста, разных профессий. Есть бухгалтер, есть айтишник, есть учитель английского и инженер с завода. Но в свободное от работы время мы все — команда волонтёров, мы любим помогать и получаем от этого удовольствие!»

Если вы хотите присоединиться к команде больничных волонтёров, то вы можете заполнить анкету вот здесь: https://advita.ru/khochu-pomoch/volonterstvo/anketa-volontera/