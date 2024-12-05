Стихи и тематические поезда. В столичном метро вспоминали контрнаступление под Москвой

В Москве в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на станции метро «Маяковская» в ночь с 4 на 5 декабря состоялись чтения, посвящённые началу контрнаступления Красной Армии под Москвой в 1941 году. Мероприятие проходило в рамках культурной программы международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ и было организовано общественниками.

Артисты эстрады, театра и кино, среди которых Александр Михайлов, Валерий Баринов, Ольга Будина, Егор Бероев, Анастасия Макеева, Виктор Рябов, Сергей Потапов, Карина Каграманян, Сергей Чуйков и актёры Театра МОСТ, а также хор Сретенского монастыря на сцене исполнили произведения Константина Симонова, Александра Твардовского, Даниила Гранина, Роберта Рождественского и других авторов.

Как сказано в релизе, благодаря атмосфере постановки, погружающей в те суровые декабрьские дни, зрители «прониклись тяготами и лишениями», с которыми столкнулся советский народ на пути к Победе. Особое внимание было уделено роли московского метро, которое во время войны служило не только бомбоубежищем, но и библиотекой, школой и местом торжественных заседаний.