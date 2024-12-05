Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-4°

облачно, без осадков

ощущается как -7

1 м/c,

вос.

 777мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 104,24
EUR 110,20
Борьба за дом-памятник на Рыбацкой
Копим на будущее
Что там в Сирии
Кто убил Талькова
Кто и как перекрывает дороги
Кого предлагают на корпоратив
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Стихи и тематические поезда. В столичном метро вспоминали контрнаступление под Москвой

Стихи и тематические поезда. В столичном метро вспоминали контрнаступление под Москвой

557
1 комментарий

В Москве в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на станции метро «Маяковская» в ночь с 4 на 5 декабря состоялись чтения, посвящённые началу контрнаступления Красной Армии под Москвой в 1941 году. Мероприятие проходило в рамках культурной программы международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ и было организовано общественниками.

Источник:

Артисты эстрады, театра и кино, среди которых Александр Михайлов, Валерий Баринов, Ольга Будина, Егор Бероев, Анастасия Макеева, Виктор Рябов, Сергей Потапов, Карина Каграманян, Сергей Чуйков и актёры Театра МОСТ, а также хор Сретенского монастыря на сцене исполнили произведения Константина Симонова, Александра Твардовского, Даниила Гранина, Роберта Рождественского и других авторов.

На платформах станции были размещены два тематических поезда столичного метрополитена «Музей Победы» и «Подвиг народа».

Как сказано в релизе, благодаря атмосфере постановки, погружающей в те суровые декабрьские дни, зрители «прониклись тяготами и лишениями», с которыми столкнулся советский народ на пути к Победе. Особое внимание было уделено роли московского метро, которое во время войны служило не только бомбоубежищем, но и библиотекой, школой и местом торжественных заседаний.

Мероприятие посетили студенты московских вузов, лидеры и активисты волонтёрских организаций, фондов и социально ориентированных некоммерческих организаций, а также участники гуманитарных миссий.

«Маяковскую», вероятно, выбрали не случайно. Именно там 6 ноября 1941 года состоялось знаменитое выступление Иосифа Сталина на заседании Моссовета в преддверии Дня Октябрьской революции и парада на Красной площади.

Видеозапись события доступна на официальном сайте празднования 80-летия Великой Победы may9.ru, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в Telegram-канале.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Klaustrofobik
1 час
Скоро опять. Только ни ленд лиза ни второго фронта уже не будет.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
ТОП 5
Новости компаний
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» объявил о старте бронирования в новом доме в квартале «Окла»
4 декабря, 17:20
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса «Новоорловский»
4 декабря, 15:40
Setl Group присоединился к мероприятию «Щедрый вторник» и помог детям
4 декабря, 15:30
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52