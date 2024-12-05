Врачи реанимируют зацепера, который сорвался с автобуса в Петергофе

Полиция устанавливает обстоятельства падения подростка с задней части автобуса в Морском переулке. Сейчас юный зацепер госпитализирован в тяжелом состоянии.
Как сообщает 5 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел накануне в 23:40. 15-летний подросток вместе со своим другом решил проехаться на автобусе № 201, зацепившись за его заднюю часть, но в какой-то момент сорвался и упал на дорогу.
Пострадавшего увезли в больницу, где изначально его состояние оценили как удовлетворительное, но позднее оно ухудшилось и перешло в тяжелое. По данным «Фонтанки», у несовершеннолетнего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение. Кроме того, от подростка пахло алкоголем.
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