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Происшествия Врачи реанимируют зацепера, который сорвался с автобуса в Петергофе

Врачи реанимируют зацепера, который сорвался с автобуса в Петергофе

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8 комментариев

Полиция устанавливает обстоятельства падения подростка с задней части автобуса в Морском переулке. Сейчас юный зацепер госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Как сообщает 5 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел накануне в 23:40. 15-летний подросток вместе со своим другом решил проехаться на автобусе № 201, зацепившись за его заднюю часть, но в какой-то момент сорвался и упал на дорогу.

Пострадавшего увезли в больницу, где изначально его состояние оценили как удовлетворительное, но позднее оно ухудшилось и перешло в тяжелое. По данным «Фонтанки», у несовершеннолетнего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение. Кроме того, от подростка пахло алкоголем.

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Комментарии
8
GOLDEN HORSE
1 час
Черепная травма. Мозгов там нет.
Гость
1 час
Не надо...
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